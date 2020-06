Stefania Cigarini

Tocca a Max Gazzè (foto) il grato compito di dare il via ad Auditorium Reloaded, la rassegna di concerti dal vivo al Parco della Musica. Tre live nella sua Roma - 2, 3, 4/07 - che avranno un sapore speciale dopo tre mesi di lockdown; per il cantautore come per i mille spettatori a sera, ben distanziati nella cavea.

Il calendario comprende molti big della musica italiana: Le Vibrazioni (12/07, Nicola Piovani (15/07), Alex Britti (17, 18/07), Diodato (25 26, 27/07), Enzo Avitabile (5/08), Daniele Silvestri (1, 2, 3/08), Gino Paoli e Danilo Rea (settembre). Ed anche Latte e i suoi derivati (5/07), l'Orchestraccia (14/07), I Musici di Francesco Guccini con Neri Marcorè (20/07), La Notte del Caffè (4/08) con Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio, Stefano Saletti & Banda Ikona, Pejman Tadayon Sufi Ensemble (4/08), l'Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna. Stefano Bollani presenterà un progetto jazz in anteprima mondiale (19/07), mentre Paolo Fresu si esibirà con il pianista Roberto Negro ospite Filippo Vignato (30/07). A proposito: dal dall'1/07 al 7/08 la Casa del Jazz ospiterà Stefano Di Battista, Michael League, Omar Sosa, Danilo Rea, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Roberto Gatto, Franco D'Andrea, Enrico Pieranunzi, Paolo Damiani, Peppe Barra, Arisa, Marco Paolini.

Il regalo, tornando in Auditorium lo farà Marina Rei che festeggerà i 25 anni di carriera e il nuovo disco - Per Essere Felici - con un concerto speciale ed ospiti-amici il 7 settembre.

