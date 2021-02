Stefania Cigarini

Storia e cronaca si intrecciano nella vita di Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2 Rai e autore della corposa biografia Reagan, il presidente che cambiò la politica americana e di biografie su Putin, Hillary Clinton, Trump, Xi Jinping.

Perché Reagan?

«Ha vissuto più vite messe insieme. E la sua storia è interessante non solo da un punto di vista istituzionale. Sono stato affascinato dalla sua personalità».

Cosa l'ha affascinata?

«L'infanzia povera in Illinois, gli studi pagati facendo il bagnino. Fa prima il telecronista sportivo, diventando la voce più nota del Midwest, poi approda per caso alla carriera di attore, non bravissimo, ma una buona spalla per star come Olivia de Havilland ed Errol Flynn. Dal cinema passa alla tv, pochi lo sanno, con un format in stile Lascia o raddoppia di grande successo a cavallo degli anni 50 e 60. Da lì approda alla politica e diventa governatore del ricchissimo stato della California».

Fino all'insediamento alla Casa Bianca

«A gennaio 1981, quarant'anni fa esatti. Vinse in 40 Stati su 45, la sua elezione venne accolta con stupore nel mondo. Un ex attore che assumeva la guida della più grande superpotenza planetaria».

Il giudizio della Storia?

«È riconosciuto unanimemente come un grande presidente. Sono d'accordo persino gli avversari. Obama è un grande ammiratore di Reagan».

Biden

«È un grande conoscitore della politica americana, sarà un presidente di transizione».

