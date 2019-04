Stefania Cigarini

Stefano Benni - tra i tanti Benni nei quali è stato capace di incarnarsi durante una carriera ultratrentennale - diventa il vecchio Julio Cortazar che ricorda, in punto di morte, le storie e i personaggi che ha inventato, mentre in parallelo un giovane Julio (in scena Francesco Guglielmi) scopre lentamente l'universo paradossale, onirico e fiabesco che sarà la sua letteratura.

Stefano Benni (nella foto B. Ledda) torna in scena con il Teatro Stabile di Roma (a febbraio ne Il signor Odio), questa volta in prima nazionale con lo spettacolo Ululuna, da interprete e in parte autore. Una specie di Sogno di una notte di mezza estate dove creature antropomorfe raccontano divertimento, solitudine, desiderio e incarnano vizi e virtù della natura umana. «Per riportare in scena Cortazar, un personaggio che ha ispirato la mia opera come nessun altro, volevo ci fossero i giovani nei quali credo - spiega l'autore - Con loro scommetto, travolto dall'entusiasmo di Maria Beatrice Alonzi, direttore esecutivo del Teatro Stabile di Roma, produttore dello spettacolo». Alla regia il giovane (classe 1995) Jacopo Neri. In scena un pullover che tenta di strangolare l'uomo che lo indossa. Un impiegato che vomita coniglietti e gocce di pioggia che si suicidano scivolando lungo il vetro di una finestra.

Via San Saba 24, da oggi a domenica, bigl. da 13 a 22 euro su www.eventbrite, info 065750827

