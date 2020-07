Stefania Cigarini

«Sei una palla di lardo», «In discarica», «Voi obesi siete un peso insostenibile per il Servizio sanitario nazionale». Gli insulti - anche quelli feroci, che non vale la pena di riportare - sono il prezzo da pagare quando si esce dai (rassicuranti?) schemi imposti dalla società dei consumi.

Cioè quando si è grasse. Lo sa bene la giornalista Alessandra De Tommasi - la sorridente ragazza nella foto a fianco - che un anno fa, sulle pagine di Leggo, pubblicò l'articolo La mia taglia Nutella in prima persona, uno sfogo più che sincero sulla sua vita da taglia over 46 in Italia (da rileggere su Leggo.it). Da allora tanto è cambiato, lo sfogo con il quale si è messa emotivamente a nudo l'ha trasformata nella testimonial di una rivoluzione culturale. Da quel giorno - 24 luglio 2019 - ha dato vita alla sua minicampagna di consapevolezza del corpo sui social - #curvyesto #avventurediunacurvyrisolta - che, al netto degli insulti, incassa grande approvazione. Terre des hommes, per esempio, l'ha voluta relatrice a Milano sul bodyshaming (novembre 2019) e sta partecipando alla petizione per far erigere, in quella città, un monumento alle bambine vittime di violenza.

Oggi uscirà un suo ritratto - scattato dalla fotografa francese Nordine Sajot - nell'ambito del progetto fotografico 07 Dolor, riflessione sul corpo (e i diritti) delle donne promossa da Fassi Palazzo del Freddo, storica maison del gelato romana. E venerdì sarà protagonista sul primo canale della tv greca, con la sua testimonianza sulle discriminazioni subite a causa della taglia a cura del regista Alexandros Romanos Lizardos. Infine ha pubblicato una sua foto, ieri, per celebrare il Bikini day: appare giovane e magrissima, ma senza il sorriso che oggi sfodera spesso e volentieri.

Lunedì 6 Luglio 2020

