Stefania Cigarini Sei notti di magie pirotecniche nei cieli di Cinecittà

Sei notti di magie pirotecniche nei cieli di Cinecittà World. È in arrivo la seconda edizione di Stelle di Fuoco, campionato di coreografie pirotecniche che - al ritmo di tre spettacoli per notte in sei serate - coinvolgerà le migliori aziende italiane del settore.

«Vogliamo far percepire al pubblico l'alta qualità delle aziende pirotecniche italiane, argomento ora riservato solo ad alcuni forum», spiega Emiliano Volpetti, già organizzatore dei Campionati mondiali a Roma nel 2002 e del primo festival in Umbria nel 2012, appartenente all'omonima famiglia di gourmet con negozi storici in via della Scrofa e in via Marmorata.

Lo spettatore cosa vivrà?

«Una scorpacciata di arti pirotecniche della massima potenza possibile. La scorsa edizione le pavimentazioni di Cinecittà tremavano. Si tratta di una potenza di fuoco buona, positiva, che fa sognare, l'unica che concepisco».

La passione per i fuochi?

«Da Tenaglie, il paese umbro dei miei nonni. Ricordo ancora, da bimbo, la meraviglia nel vedere la macchina processionale del Santo e i fuochi artificiali. Uno spettacolo tra sacro e profano che non ho più dimenticato».

La novità di quest'anno è il Villaggio Street Food con eccellenze gastronomiche

«Non poteva mancare, sia per tradizione familiare, ma soprattutto per dare agli spettatori la possibilità, dalle sei di pomeriggio, di gustare sia eccellenti cibi che eccezionali spettacoli pirotecnici comodamente seduti ai tanti tavoli all'aperto».

