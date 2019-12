Stefania Cigarini

Seconda tappa del progetto di rinnovo della Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini che venerdì, alle 18, aprirà al pubblico la nuova Ala nord (l'Ala sud è stata inaugurata in aprile, il piano Terra sarà pronto nel 2021). Oltre allo spazio fisico - dieci sale in sequenza (550 mq) il piano nobile dallo scalone del Bernini a quello del Borromini - i capolavori qui tornano in rinnovato dialogo. Si inizia con la sala del Tardomanierismo - Francavilla, Zucchi, Venusti, Metsys, de Backer - per passare alla Galleria con la pittura di genere, la saletta dedicata al solo Altarolo portatile del Carracci, quindi gli affreschi di fine Cinquecento e le tre sale dedicate a Caravaggio (Giuditta e Oloferne, foto, Narciso e San Francesco) e al confronto tra El Greco e Tintoretto e Tiziano.

