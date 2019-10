Stefania Cigarini

Sbrigativamente definita Caravaggio in gonnella, Artemisia Gentileschi è una protagonista assoluta dell'arte pittorica, riconosciuta dalla storia, ma anche dai contemporanei: prima donna ad essere ammessa all'Accademia del disegno di Firenze. Capace anche, nella Roma del Seicento, di denunciare il suo stupratore e di riportare sulla tela, oltre al suo immenso talento, anche tutto il suo dramma.

«Ad Artemisia si deve una delle Giuditte più violente della storia della pittura. Giuditta è la sua vendetta? Una risposta troppo facile per un'esistenza così fiera come quella della pittrice sempre alle prese con la difesa dela sua professione e della propria dignità di donna». È Sandra Collodel (nella foto) a commentare così la sua Artemisia Ritratto di Pittora, che mette in scena al teatro Flaiano con Valeria Moretti, in scena anche Dario Guidi.

Via Santo Stefano del Cacco 15, da oggi a domenica, info e biglietti 0637513571, www.teatroflaiano.com

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

