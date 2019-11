Stefania Cigarini

Sarà il gruppo The Jazz Russell, di Filippo Delogu, ad inaugurare - il 23/11 - la stagione del nuovo Museo del Saxofono di Maccarese. Inaugurato a fine estate, il museo ospita centinaia di rari strumenti musicali e resta aperto anche dalle 19,30 alle 24 e vuole avvicinare il pubblico alla musica dal vivo, in particolare al sax e agli strumenti a fiato. Il programma proseguirà con Ancestral, progetto di Renato Vecchio con strumenti a fiato di diverse etnie come duduk, zurna, ethnic flute, chalumeau, in loop machine e sequenze (7/12). Sabato 14/12 sarà di scena il Luca Velotti 4Tet in masterclass e live. Il 2019 si chiuderà il 21/12 con il concerto Saxochristmas che vedrà protagonisti il direttore e fondatore del Museo, Attilio Berni, con alcuni dei più rari ed inusuali strumenti, ed il Concorde Choir diretto dall'artista norvegese Nina Pedersen.

Via dei Molini snc ang. via Reggiani

riproduzione riservata ®

Venerdì 15 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA