Puttane all'epoca di internet e pandemia. Maria Giovanna Maglie scatta una fotografia ad alta definizione del mondo della prostituzione con il distinguo importante tra lavoratrici del sesso e schiave.

Lo spunto?

«L'affermarsi del sito Escort Advisor dove, con curiosità estrema, ho visto che le prostitute accettano di essere fotografate, illustrano i loro servizi. E i clienti le recensiscono come fossero un prodotto. Come su Trip Advisor. È un sito più cliccato dell'Ansa o delle Poste».

Donne come ristoranti?

«Ero perplessa, poi ho visto che lavorano a casa e non per strada, sono libere e senza sfruttatori. Ne ho intervistate alcune e ho scoperto che si sentono lavoratrici del sesso e non puttane».

Il titolo allora?

«È provocatorio. Provo fastidio profondo per le regole estremiste del progressismo coatto, per l'ondata nauseante del politically correct. Volevo scrivere un libro politicamente scorretto».

Prostituta, un mestiere come un altro?

«Se liberamente scelto, per vocazione, divertimento, perché la retribuzione è alta, perché no? Si tratta di una opportunità per smettere la strada o non scenderci mai».

Merito di internet?

«È stato un mezzo utile per diventare, per così dire, libere imprenditrici».

I marciapiedi però non si sono spopolati.

«Sulla strada, in condizioni di vita orribili, ci immigrate illegali che scendono dai barconi o che arrivano clandestinamente dall'Est o dall'Asia. Il nostro buonismo ha creato nuove schiave».

