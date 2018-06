Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stefania CigariniParigi, ma potrebbe essere Pechino, Buenos Aires o Roma. L'eterna parabola della gioventù affamata, scapestrata e creativa - che fa di miseria un gioco e delle difficoltà una sfida - sempre a caccia spasmodica di realizzazione personale e professionale, di amore e di successo, rende La bohème di Puccini una delle opere più amate e rappresentate al mondo dal 1896. Una storia così universale, anche quando la giovinezza bohèmien finirà di fronte alla morte, e bisogna diventare adulti. La bohème è adatta a qualsiasi metropoli moderna e a qualsiasi ragazzo e ragazza di oggi.«Un'opera del quotidiano o, come la definiva Puccini, delle piccole cose» spiega Àlex Ollé, del collettivo La Fura dels Baus, che la porta in scena al Costanzi. Per l'allestimento ha scelto la multietnicità e il degrado delle periferie metropolitane di oggi insieme all'energia eterna della gioventù: «Vita, fama, successo, il futuro, tutti siamo stati giovani. Se l'opera riesce a toccare il pubblico di tutte le epoche, accade perché è innanzitutto un canto alla gioventù perduta».A dirigere l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, al suo debutto qui, è l'ungherese Henrik Nánási: «La bohème è una storia umana con una musica umana, amo in particolare l'ultimo atto, l'annuncio della morte di Mimì che i giovani protagonisti non sanno affrontare e che li costringerà a crescere». La bohème dell'Opera di Roma andrà in scena con tre cast: «Giovani e multietnici, porteranno l'energia dell'età sul palco» sottolinea il direttore artistico Alessio Vlad. Mimì sarà, a turno, Anita Hartig, Vittoria Yeo e Louise Kwong un talento di Fabbrica Young Artist Program. Rodolfo sarà Giorgio Berrugi alternandosi al giovane peruviano Ivan Ayon-Rivas. Musetta sarà interpretata da Olga Kulchynska e Valentina Naforni.