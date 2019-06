Stefania Cigarini

Opera lirica e balletto riletti in chiave contemporanea per arrivare ad un pubblico sempre più trasversale. Ecco la sintesi della nuova stagione del Teatro dell'Opera, presentata ieri. Una ricetta che ha ben funzionato: «La stagione passata si chiude con un incasso da biglietteria di 15 milioni di euro - ha spiegato il sovrintendente Carlo Fuortes - il doppio rispetto al 2014». La floridezza economica, oltre alla riconferma di Acea e all'arrivo della Camera di Commercio (con un milione di euro) come nuovo socio della Fondazione, non sono secondarie: «Ci consente di erogare finalmente i premi di produzione ai dipendenti» ha sottolineato Fuortes.

Il compito di rileggere la tradizione in chiave moderna spetterà per primo a Daniele Gatti, che inaugura la stagione, il 10/12, con Les vêpres siciliennes e, al contempo, debutta come nuovo direttore musicale del Teatro. Gatti dirigerà altre tre opere: I Capuleti e i Montecchi di Bellini (dal 23/01) e due lavori di Stravinsky, The Rakes Progress (dal 18/10) ed Oedipus Rex in forma di concerto (23 e 24/10). Ai Weiwei si cimenterà per la prima volta con una regia teatrale (anche scene e costumi), la Turandot di Puccini (dal 25/03). Tra i debutti, quello della Kát'a Kabanová, di Janácek (dal 19/04) mentre alla fine di maggio arriverà Myung-whun Chung: dirigerà la Messa da Requiem di Verdi. Poi sarà in scena (dal 18/02) l'Evgenij Onegin di Caikovskij; a maggio (dal 22) tornerà la Luisa Miller di Verdi, poi (dal 13/06) la Carmen, diretta da Bertrand de Billy (al suo debutto all'Opera). La Tosca in dicembre la Traviata a novembre 2010, apriranno e chiuderanno la stagione. Il balletto comprenderà Il lago dei cigni di Benjamin Pech; una serata celebrativa dedicata a Jerome Robbins; la nuova creazione de Il Corsaro di José Carlos Martínez; il trittico Suite en blanc/Serenade/Bolero opere di Lifar, Balanchine, Pastor e Notre-Dame de Paris del geniale Roland Petit.

Giovedì 20 Giugno 2019

