Oggi possiamo essere tutti meteoròlogi (da social) e, volendo, anche un po' metereopàtici, perché è la Giornata Mondiale della Meteorologia, scienza che studia l'atmosfera terrestre, i suoi fenomeni e, in soldoni, ci dice che tempo farà domani. Ma domani, chi ci dice che Giornata sarà?

CHI DECIDE - A livello internazionale è l'Onu/Organizzazione delle Nazioni Unite che ha decretato 152 Giornate Mondiali. Anche l'Unione Europea stabilisce la sua (5 maggio), alcune altre e ne adotta di Mondiali (in tutto 17), mentre Parlamenti e governi decidono sulle Giornate Nazionali.

IN ITALIA - Ne celebriamo 47, tra festività, solennità civili - Costituzione e Bandiera (17 marzo), Festa della Liberazione (25 aprile), della Repubblica (2 giugno), dei Patroni Francesco e Caterina (4 ottobre), dell'Unità nazionale (4 novembre) - e adozione di Giornate Mondiali ed Europee.

CHI PIU' NE HA Al novero vanno aggiunte le Giornate celebrate da istituzioni non governative, dalla Chiesa Cattolica ad altre organizzazioni. Così come per la Festa dei Nonni (2 ottobre) e della Mamma (8 maggio). Il risultato è che alcune date celebrano più di un argomento: il 21 marzo è il giorno più affollato (Sindrome di Down, Poesia, Eliminazione Discriminazioni Razziali, Foreste, Capodanno iraniano). Il 27 gennaio è l'unico ad ospitare esclusivamente la Memoria dell'Olocausto.

TEMI PRINCIPALI Fatti storici, fenomeni geopolitici, salute e sanità, animali, diritti civili, umani e di genere, scienza, psicologia, ambiente ed ecologia, tecnologia.

ORGOGLIO NAZIONALE Tra le Giornate Mondiali ci sono quelle della Pizza Italiana (17 gennaio), della Nutella (5 febbraio), della Pasta (25 ottobre)

VICINI IMPROBABILI L'affollamento crea curiosi connubi: Cardiopatie e San Valentino (14 febbraio); Yoga e Giraffe (21 giugno); Giornata contro la Rabbia insieme alla Giornata del Sordo (28 settembre).

IDEALISTI E VOLONTEROSI Sulla Pace (1 gennaio) e Non Violenza (2 ottobre) non ci sono dubbi; per altri obiettivi come Felicità (20 marzo), Benessere sessuale (4 settembre), Orgasmo (22 dicembre) ci vuole impegno; ma si può sempre virare su mete più abbordabili: Gatto (17 febbraio), Sonno (11 marzo), Risata (4 maggio) e Torte (17 maggio).

