Stefania Cigarini

Lui c'era, ha rischiato in prima persona, ed ha subito messo nero su bianco un libro che servirà, con la giusta distanza, come contributo alla storia di un evento impensabile - fino al 6 gennaio 2021 - l'assalto alla democrazia americana.

Sono passati quasi due mesi dall'attacco a Capitol Hill, il suo bilancio?

«Quello di un Paese ancora lacerato. L'invasione è stata respinta, ma il disagio che era alla base di quella rivolta, permane. Più di metà degli elettori di Trump, settanta milioni, sono ostili a Biden. Siamo ancora lontani da una fase di dialogo e la pandemia rende ancora più difficile un lavoro di ricucitura del neo presidente».

Prospettive?

«Le cose miglioreranno con la ripresa economica che i media prevedono per il prossimo anno».

Durante la diretta lei e la troupe Rai siete stati minacciati.

«Chi rischia la vita davvero sono i miei colleghi sui campi di guerra nel mondo. A Capitol Hill hanno prevalso una certa incoscienza e la mia voglia di raccontare un momento storico. Siamo stati fortunati ad arrivare dopo che i manifestati avevano già aggredito altri colleghi e distrutto le loro attrezzature».

Paura?

«Solo dopo, rivedendo le immagini».

Il futuro degli Stati Uniti

«Le parole di Biden, America is back sono importanti. L'America è tornata e si pone come modello di democrazia rispetto ad autocrazie come la Cina e la Russia».

L'intervista integrale su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA