Stefania Cigarini

Le pratiche di bellezza sbarcano su Luna mini 3 Foreo, evoluzione dei modelli precedenti (e di grande esito) del massaggiatore-detergente del marchio di beauty svedese. Alla connessione bluethooth via app per una cura del viso, collo e décolleté più che personalizzata in base al tipo di pelle e ai singoli mutamenti (stagione, stress, alimentazione, post-palestra, giornata al mare, etc), il nuovo modello aggiunge una funzione pratica e utilissima - Find my Luna - per ritrovare il dispositivo in caso di momentaneo smarrimento. La versione 3 potenzia le caratteristiche della serie: setole in silicone morbide come seta, capacità pulente al 99,5% per sebo e sporcizia, potenza a 8000 pulsazioni, tecnologia specifica T-Sonic e la modalità ultraveloce di pulizia - 30 secondi - Glow Boost per interventi decisivi all'ultimo minuto. Con Luna mini 3 si possono usare i detergenti preferiti, Foreo produce il suo Micro-Foam Cleanser più efficace con il siero in microcapsule Serum Serum Serum. Le tecno-coccole al viso possono proseguire con maschere altrettanto tecnologiche (e personalizzabili via smartphone) di Ufo, dispositivo che combina terapia a luce led con crio-terapia, termo-terapia e pulsazioni T-Sonic per tre varianti di trattamenti (nel tempo flash di 90 secondi): anti età, illuminante e anti acne disponibili con due tipi di maschere (in arrivo altri cinque tipi) della Skin Rehab collection. Dispositivi e prodotti sono già sul mercato singolarmente e in differenti set-regalo.

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA