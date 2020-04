Stefania Cigarini

La sottosegretaria Lorenza Bonaccorsi (a sinistra) sfida la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen sulle vacanze estive. La tedesca von Der Leyen - intervistata nei giorni scorsi dalla Bild sui programmi estivi dei cittadini dell'Unione - aveva detto: «Consiglierei di aspettare. Nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto, al momento». Ieri è arrivata la replica di - a distanza - di Bonaccorsi, sottosegretaria del Mibact/Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, interpellata da RaiNews24.

La Bonaccorsi ha detto: «Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così a partire dagli atti amministrativi necessari per gli stabilimenti, immaginando una serie di normative prese con il comitato tecnico scientifico, che contemplano l'ipotesi di un distanziamento». Il sostanziale non prenotate della von Der Leyen era già contestato da Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi: «Ritardando le prenotazioni i posti di lavoro si squaglieranno come neve al sole». Bonaccorsi ha anche aggiunto che sono allo studio misure per lo sviluppo di un turismo di prossimità che favorisca i borghi rispetto alle aree più affollate. E una fase tre per il «riposizionamento strategico dal punto di vista del marketing e della comunicazione del nostro paese».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA