La rivoluzione chiamata Queen arriva a Roma con il musical We Will Rock You. Non una replica dello spettacolo originale del 2002, firmato da Ben Elton con due componenti della band, Roger Taylor e Brian May, né la versione portata in Italia nel 2009. Si tratta di un nuovo spettacolo, molto più bello di quello originale garantisce Claudio Trotta, manager di Barley Arts, che l'ottenne nel 2009 e che lo riporta in scena ora (il tour è iniziato a ottobre) in produzione inedita. «Il rock è una cultura che è stata capace di dare voce a molte generazioni, una rivoluzione. Un tempo la società era più rock e meno fake, è opportuno ricordarlo a chi non c'era. Oggi più che mai c'è bisogno di autenticità» dice Trotta. E i cinque Oscar a Bohemian Rapsody sembrano confermarlo. Sul palco con un cast di ballerini/atleti capaci di farsi travolgere dallel emozioni, come spiega Valentina Ferrari, vocal coach e Killer Queen, anche Alessandra Ferrari (Scaramouche), la conferma di Salvo Vinci (Galileo, il prescelto) e Massimiliano Colonna (Pop, il maestro). In una società futura dove la musica live e molte altre cose sono vietate in nome di omologazione necessaria a dominare le menti, spicca la band dal vivo guidata da Riccardo Di Paola. Alle chitarre due donne, Roberta Raschellà e Federica Pellegrinelli: «Per favore non parlate di quote rosa - taglia corto Di Paola - sono qui perché sono state le migliori alle selezioni». Una faticaccia: «Provate voi a riprodurre il sound di Brian May ricavato dalla chitarra che gli ha costruito il padre, ingegnere del suono» spiega Raschellà. Devono esserci riusciti, Brian May ha scritto per complimentarsi. E ha promesso che verrà a vedere uno spettacolo. Se fosse Roma?

