Stefania Cigarini La riqualificazione dell'Area Sacra solletica nuovi sogni e

La riqualificazione dell'Area Sacra solletica nuovi sogni e corrobora vecchi bisogni. Da un lato c'è il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Bergamo, che sull'abbrivo dei lavori di restauro confida ai media: «Ho un sogno che nutro da quindici anni, avere il Giulio Cesare di Shakespeare recitato nel luogo dove l'evento storico si è veramente verificato. Forse questo sogno si potrà realizzare, anche prima della fine del restauro. Penso sarebbe una cosa ben accolta anche dalle vestigia di questo posto». Ad interpretare il condottiero più celebre della storia di Roma?, nessun dubbio: «Mi immagino Al Pacino» ha concluso Bergamo.

Da un altro canto, stiano tranquilli i gattari. L'Area Sacra ospita infatti la più antica colonia felina di Roma, esistente dal 1929 - quella di Torre Argentina - un rifugio ricavato vicino al basamento di del tempio D, dedicato ai Lari Permarini, sotto via Florida. Parte integrante dell'area archeologica, i felini di Torre Argentina, rappresentano da sempre una attrazione nell'attrazione, ed hanno avuto parte importante nella memoria approvata dalla Giunta Comunale nel 2003 che dichiarava i gatti capitolini patrimonio bioculturale della città. Cosa accadrà con i lavori? Nulla, avverranno in una zona più lontana e, ha garantito Luca Bergamo: «È stato fatto un lavoro perché le colonie dei gatti che vivono qui, e sono diventate famose per questo, non vengano turbate da questo intervento».

