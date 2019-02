Stefania Cigarini

In scena dopo settant'anni dal loro primo incontro a Milano nell'autunno del 1949. Quella di Elena Cotta (Coppa Volpi 2013, a 82 anni, per Via Castellana Bandiera di Emma Dante) e Carlo Alighiero è la storia del teatro italiano. Da Milano all'accademia d'Arte Drammatica di Roma: «Ho incrociato i suoi occhi, aveva 17 anni, così intelligente, poi» dice lui, «Bello, moro con quel profumo sulla pelle» ricorda lei. Sposati due volte, nel 1952 e (nozze di diamante) nel 2012 davanti ai bisnipoti, Cotta e Alighiero- oggi 92 e 87 anni - hanno attraversato la storia del 900 insieme ai grandi, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Luca Ronconi, Alberto Lupo facendo tanti palcoscenico e altrettanta televisione, poi il cinema. Sono di nuovo (sempre) in pista, questa volta con la commedia brillante di Pierre Chesnot, Papà, che Alighiero dirige, oltre ad interpretarla: «Tagliata su misura per me, anche se di solito preferisco storie più incentrate su Elena» chiosa. In scena sarà un ricco editore alla vigilia del matrimonio con una donna di trent'anni più giovane, travolto dall'arrivo di un figlio 55 enne di cui nulla sapeva.

Via Monte Zebio 12, da oggi al 24/03, info 063223634

