Stefania Cigarini

In attesa di Solo - il consueto carro armato di sorprese - in scena al Sistina dal 10 al 20 gennaio, Arturo Brachetti si offrirà letteralmente al pubblico in un vis a vis intimo e personale - Arturo racconta Brachetti - martedì allo spazio Rossellini. Una serata speciale nata per esigenze contingenti, per portare la mia storia in piazze più piccole o in situazioni sceniche non adatte» spiega l'attore trasformista, che si definisce artigiano della trasformazione.

Contingenza di successo

«È diventata una cosa migliore di come ci immaginavamo, in un'ora e mezzo di intervista ripercorro la mia vita, dal brutto anatroccolo, sfigato e timido ragazzino che ero, a ciò che sono diventato, facendo un giro del mondo. Il tutto corredato di foto, video e aneddoti divertenti, dal seminario, all'incontro con Macario, dall'arrivo a Parigi, all'imitazione - tributo a Paolo Poli».

Molto intimo

«E anche molto più italiano, parlo di Poli, di Tognazzi, di temi che nello spettacolo grosso non affronto. Anche se ci saranno cambi luce, sorprese, numeri che posso mettere in una automobile, quello del cappello, delle ombre cinesi, il mimo, il pezzo di sand painting dedicato a Tim Burton».

Ci ha preso gusto a raccontarsi?

«Mi sono reso conto che è divertente e che ho avuto una vita fortunata. Per dirla con Edith Piaf Non, rien de rien, non, je ne regrette rien (no, niente di niente, non rimpiango niente, ndr). Sa cosa ho scoperto con questo spettacolo?»

No, cosa ha scoperto?

«Che la gente è molto interessata al perché uno fa le cose. Quello che mi chiedono più spesso, ora che ho 62 anni, è come faccio a mostrarne venti di meno»

Già, come fa?

«Faccio un lavoro che mi piace, da sempre. Il Peter Pan che c'è in me è ancora bello vivo. Il trucco è questo».

Il ciuffo

«Rappresenta tante cose, un po' il mio tallone d'Achille, un po' il mio superpotere. L'ho adottato a 40 anni, prima pochi mi riconoscevano, poi questo ciuffo esagerato mi ha portato fortuna, mi ha cambiato la vita. I francesi non ricordavano il nome, ma mi chiamavano l'Italien avec la tour Eiffel sur la tête, l'italiano con la torre Eiffel sulla testa».

Il rapporto con il pubblico

«A brief intercourse, una breve e piacevole relazione, un rapporto di fascinazione reciproca tra pubblico e performer che dura un'ora e mezzo e si spera finisca in un orgasmo finale di applausi. È uno scambio di energia magico, che ti fa sentire parte del pianeta».

riproduzione riservata ®

stefania.cigarini@leggo.it

L'intervista integrale su Leggo.it

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA