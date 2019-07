Stefania Cigarini

Il testo d'amore e morte per eccellenza, Romeo e Giulietta di Shakespeare, coniugato al talento di Giuliano Peparini, ballerino e coreografo che passa con disinvoltura dall'icona Roland Petit al coaching di Amici. Ed una idea di base: «Coinvolgere un pubblico eterogeneo e giovane» per dirla con il sovrintendente del Teatro dell'Opera, Carlo Fuortes. Il risultato sarà uno Shakespeare dei nostri giorni: «In questa versione per i ballerini del Teatro dell'Opera di Roma, ho fatto dialogare la storia originale con elementi contemporanei perché Romeo e Giulietta è un racconto attuale, una storia di ieri, di oggi e di domani» spiega Peparini. Che da romano con bagaglio internazionale (a 18 anni - ora ne ha 46 - era già uno dei ballerini più in vista dell'American Ballet Theatre) precisa: «Tornare a Caracalla non significa per me riprendere il mio lavoro coreografico, registico e basta. Significa rimettersi in gioco, ripensare e migliorare il dialogo con gli spazi, con l'essenza del luogo. Caracalla è la Storia e come tale avvolge la piazza che è il fulcro del mio balletto».

Già autore di una rilettura de Lo Schiaccianoci campione d'incassi e di pubblico, per il teatro Costanzi, il coreografo e regista è referente fondamentale con cui dialogare, parola di Eleonora Abbagnato étoile internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro. A portare in scena il linguaggio classico e televisivo, personale e innovativo di Peparini saranno affidati alla étoile Rebecca Bianchi e al primo ballerino Claudio Cocino, alla prima ballerina Susanna Salvi e al solista Michele Satriano (nei ruoli principali). Il primo ballerino Alessio Rezza sarà Mercuzio e il solista Giacomo Castellana farà Benvolio. La partitura di Sergej Prokof'ev sarà diretta da David Levi.

