Stefania Cigarini «Il teatro è un bene comune, un bene necessario come

«Il teatro è un bene comune, un bene necessario come l'acqua, l'aria che respiriamo»: questa è l'idea di Giorgio Barberio Corsetti, neo direttore del sistma Teatro di Roma (che comprende Argentina, India, Torlonia e Valle), e la «presa sul reale» è il filone portante della prossima stagione. Presentata ieri (e in parte frutto dell'ex direttore Antonio Calbi), si ispira alla filosofia vivendi dei boscimani del Kalahari nello slogan C'è un sogno che ci sta sognando. Nella pratica si tratta di un calendario più che corposo - 70 spettacoli ed eventi, di cui 23 produzioni - che prendono il via all'Argentina con Augusto, il racconto corografico di Alessandro Sciarroni (8-9/09) e si conclude con Così è (se vi pare), Pirandello messo in scena da Filippo Dini (dal 19/05).

In mezzo, tra gli altri, l'Orestiade di Eschilo aggiornata alla guerra all'Isis, Orestes in Mosul (23-25/09) di Milo Rau, il trittico dedicato a Primo Levi dal monologo musicale di Walter Malosti tratto da Se questo è un uomo (dal 5/11), a Scarpa e Malosti su Il sistema periodico (11/11) al reading - performance Se questo è Levi di Fanny & Alexander (22-23/11). Teatro e società anche nei Ragazzi di Vita di Pasolini proposto da Massimo Popolizio (dal 15/10), la Misericordia, nuovo lavoro di Emma Dante (dal 17/04) e La valle dell'Eden, di Steinbeck, diretta da Antonio Latella (dal 1/05).

L'India - con la consulenza artistica di Francesca Corona - prosegue nella sua strada di coinvolgimento diretto della cittadinanza inaugurando con due giorni di Festa (20-21/09) e le residenze di cinque artisti in dialogo con il pubblico: Fabio Condemi, DOM- (Leonardo Delogu e Valerio Sirna), Industria Indipendente (Erika Z. Galli e Martina Ruggeri), Michele Di Stefano con mk, Muta Imago (Riccardo Fazi e Claudia Sorace). Il teatro Torlonia diventa casa della poesia e il Valle scenario per mostre, installazioni ed eventi.

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

