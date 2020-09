Stefania Cigarini

Il pensiero libero, antagonista, costi quel che costi. Rossana Rossanda, intellettuale di sinistra, già dirigente del Pci e deputata, giornalista e co-fondatrice del quotidiano Il Manifesto è morta ieri, a Roma, all'età di 96 anni.

A darne notizia è stato il sito del giornale che lei ha contribuito a creare - prima come rivista, nel 1969, con Luigi Pintor, Lucio Magri e Luciana Castellina - e che ha lasciato, per divergenze di linea, nel 2012, rientrando nel 2018. Nata a Pola nel 1924, giovanissima nelle fila della Resistenza a Milano, un pensiero critico formato sui banchi di scuola grazie al filosofo di sinistra Antonio Banfi e una carriera ai vertici del Pci. Fino allo strappo, a fine 1969, proprio per la sua impossibilità al conformismo del pensiero di partito, soprattutto nei confronti dei giovani e dopo l'invasione della Cecoslovacchia da parte della Russia. Dopo il Pci, la breve, ma significativa esperienza nel PdUP per il comunismo (1976 - 79). Militante sempre, allineata mai, Rossanda ha contribuito al dibattito culturale sociale del Paese con sensibilità, intelligenza, grande rigore. Tra i suoi scritti: L'anno degli studenti (1968); Brigate rosse. Una storia italiana (con C. Mosca e M. Moretti, 1998) e l'autobiografia che meglio la descrive, La ragazza del secolo scorso (2005).

