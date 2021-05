Stefania Cigarini

Il calcio non è un sport per signorine è il detto che viene attribuito a Guido Ara, tra i più grandi mediani d'anteguerra - la Prima - profferito all'incirca nel 1909. Va a sapere se è vero, davvero. Il fatto è che 110 anni fa, le signorine non giocavano a calcio: oggi sì, il soccer è buona parte dello sport statunitense, per non citare quello brasiliano e di mezzo mondo, in realtà, e anche da noi, all'incirca fino ai dieci anni, molte partite si giocano miste, sta a vede' l capello ... per non parlare della munitissima nazionale Italiana femminile. Insomma chi se ne importa della differenza. Soprattutto se si tratta di beneficenza e non di Champions league. Peccato che in questa differenza sia incappato Gian Luca Pecchini, storico direttore generale dimissionatosi (ieri) dalla Nazionale Cantanti per aver cacciato dal tavolo del gala pre-match Partita del cuore (lunedì) Aurora Leone, autrice e volto dei The Jackal. «Da quando in qua le donne giocano a calcio?», avrebbe detto lui, rifiutandosi di ospitarla al tavolo dei calciatori-cantanti. Lei, e il collega Ciro Priello, si sono giustamente indignati soprattutto via social, che è il canale attraverso il quale hanno costruito la loro fama. E come in tutti i derby, come ormai è l'argomento della discriminazione femminile, le tifoserie si sono divise: per alcuni - Paolo Brosio, Sandro Giacobbe (Signora mia, 1974) - è un fraintendimento, per molti altri (tutti) una inaccettabile discriminazione, anche perché Leone era stata invitata come giocatrice con tanto di casacca e scarpette. Cartellino rosso, espulsione. Palla al centro e si ricomincia giocare. Con regole nuove.

