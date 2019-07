Stefania Cigarini

Ho visto cose che noi umani non potete neanche immaginare, navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione, e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Ed è accaduto, Rutger Hauer l'iconico replicante-filosofo Roy Batty del Blade Runner di Rdley Scott (1982) è morto venerdì scorso, a 75 anni, nella sua casa di Beetsterzwaag (Olanda), dopo una breve malattia. A darne notizia è stato il sito internet di Variety che ha interpellato l'agente dell'attore, Steve Kenis. I funerali si sono svolti ieri. Il suo monologo in Blade Runner - Tears in the rain, lacrime nella pioggia - rivolto al cacciatore di taglie Rick Deckard (Harrison Ford) gli ha valso la fama mondiale dopo una vita avventurosa per mare (come il nonno) e diversi mestieri, prima di approdare al teatro (il lavoro dei genitori), ai serial televisivi (con inncursione in un video musicale di Kylie Minogue) e al cinema. Anche qui seguendo un percorso non sempre lineare, ma ricco di titoli internazionali, da Ladyhawke, di Richard Donner con Michelle Pfeiffer (1985) a The Hitcher - La lunga strada della paura di Robert Harmon (1986) o l'altrettanto iconico La leggenda del santo bevitore per la regia di Ermanno Olmi (1989) - che diventerà anche un suo grande amico - dove interpreta un vagabondo alcolizzato parigino che spira in una chiesa, mentre paga il suo debito con Dio. Olmi lo dirigerà di nuovo ne Il villaggio di cartone (2011), mentre è stato il Barbarossa nell'omonimo lungometraggio di Renzo Martinelli (2008).

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

