Stefania Cigarini

Giornalista e scrittore, Antonio Caprarica è esperto di monarchia britannica che ha frequentato per anni come corrispondente Rai da Londra. Ha da poco aggiornato - agli ultimi arrivi in casa Windsor - il suo Royal Baby, vite Magnifiche e viziate degli eredi al trono.

Da quando si occupa di bambini, sia pure reali?

«Studiare l'infanzia e l'adolescenza dei principi è un passo in più per capire le ragioni dell'anacronismo dei nostri tempi, la sopravvivenza della monarchia, quella britannica in particolare. Più in generale studiare gli esiti di quella che definisco lotteria genetica».

Lotteria genetica?

«Un erede al trono può non essere geneticamente adatto alle enormi responsabilità del ruolo che deve ricoprire»

Si tratta comunque di infanzie privilegiate.

«Non sempre. È una moneta a due facce, da un lato il privilegio, dall'altro responsabilità terribili e spesso la profonda infelicità».

Lei è monarchico?

«No, sono appassionato della vicenda storica e contemporanea della Gran Bretagna che non può prescindere dalla sua istituzione principe, la monarchia. Elisabetta II è però il mio monarca preferito, vivente e nella Storia».

Se Caprarica fosse re?

«Preferisco principe consorte, Albert, il marito della regina Vittoria, liberale e riformista».

Di lui non ha scritto?

«Quasi, sto terminando un romanzo storico, La regina imperatrice, dedicato a Vittoria, alla sua famiglia e al suo tempo».

Martedì 14 Maggio 2019, 05:01

