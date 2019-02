Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stefania CigariniFine settimana con Ennio Flaiano al teatro Vittoria di Testaccio. In scena Massimo De Rossi, tale cultore dello scrittore e sceneggiatore pescarese, da aver ottenuto dalla vedova Rosetta, oltre all'ok per mettere in scena questo Melampo, anche preziosi appunti audio - registrazioni originali su Gelosino - di una commedia abbozzata, Il divano meridionale, e disegni autografi e appunti. «Dopo alcuni decisi no telefonici, andai da Rosetta Flaiano a Lugano, dove viveva. Sarà stato il 1989, o il 1990. Suonai il campanello e misi letteralmente un piede nella porta, perché non venisse chiusa. Recitai brani di Melampo, per fortuna piacquero e da allora nacque un rapporto di amicizia e affetto che ancora oggi mi onora». Melampo - in edizione completa e mai rappresenta con questa nuova produzione Attori e Tecnici - è una trasparente favola moderna, un'insolita storia d'amore ad opera di un cane inconsapevole, venata di comicità ed ironia graffiante. Un testo autobiografico che Flaiano iniziò a scrivere durante il suo soggiorno in America (1966-1967) pensando di farne un film con la Warner Bros.Cosa rappresenta Flaiano per lei?«Un punto di arrivo e di partenza, mi ha dato la coscienza e la tecnica per affrontare la realtà e la drammaturgia».In futuro?«Proseguirò la mia ricerca sulla cultura del Novecento e i personaggi, come Flaiano, Pasolini, Moravia, che l'hanno caratterizzata. Ho in previsione di mettere in scena un testo, inedito per il teatro, di Moravia, con la quale spero di doppiare il successo ottenuto con Flaiano».stefania.cigarini@leggo.itriproduzione riservata ®