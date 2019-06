Stefania Cigarini

È un rapporto consolidato e affettuoso quello che lega Gustavo Dudamel a Santa Cecilia. Da quando il venticinquenne direttore venezuelano - considerato, a ragione, un enfant prodige - diresse la Nona di Beethoveen al Parco della Musica, nel 2005. Da allora è tornato alcune volte, e domani toccherà a lui, ormai direttore tra i più richiesti al mondo, chiudere la stagione di Santa Cecilia con un programma ancora una volta dedicato a Beethoven: Egmont Ouverture, la Sinfonia n.4 e la Sinfonia n.7. Dudamel oggi ha 38 anni ed è molto di più di un eccellente direttore d'orchestra, è un trait d'union pop alla musica colta: le sue collaborazioni spaziano dai Wiener Philharmoniker ai Coldplay, La serie Mozart in the jungle si ispira alla sua vita, Steven Spielberg l'ha scelto per l'adattamento musicale di West Side Story ed ha pureuna stella sulla Walk of Fame a Los Angeles. Ma Dudamel è noto soprattutto per il suo impegno politico e sociale. Sull'esempio di ciò che ha vissuto in prima persona, bimbo arrivato alla musica nelle scuole del modello El Sistema, gratuite ed accessibili ai ragazzi di ogni ceto sociale, fondate dal geniale insegnate, musicista e attivista che fu José Antonio Abreu.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

