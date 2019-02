Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stefania CigariniDopo le polemiche e il crollo di share, lo stop per ragioni di salute. La graphic novel animata sulla vita, la carriera e il pensiero di Adriano Celentano verrà temporaneamente sospesa a causa di un attacco influenzale del protagonista. A comunicarlo, una nota stringata e congiunta del Clan (l'entourage del Molleggiato fin dagli esordi) e Mediaset: «Adriano Celentano, a causa di un malanno di stagione, non potrà dirigere Aspettando Adrian e Adrian la serie per almeno due settimane, così come prescritto dai medici curanti. Durante questo periodo la serie non andrà in onda». Adrian, disegnato da Milo Manara, ha debuttato il 21 e 22 gennaio su Canale 5. Al progetto, in nove puntate, l'artista ha lavorato per molto tempo e la produzione stessa ha subito alcuni cambi di mano. La messa in onda ha invece generato polemiche su social e media. Sotto accusa i ritmi del programma, considerati troppo lenti, i costi ritenuti troppo alti, la chiusura anticipata dello show di apertura, le brevi apparizioni del Molleggiato, la descrizione di Napoli (rappresentata nel cartoon) come megalopoli del futuro alla mercé del crimine, alcune battute considerate sessiste, gli spot dal volume troppo alto. Gli ascolti, soprattutto, sono stati una débâcle: l'ultima puntata ha registrato l'8.9% (2.295000 spettatori) per Aspettano Adrian e il 7.7% (1.527000 spettatori) per Adrian. Roba da far venire la febbre alta anche al più scafato dei divi. Chissà che lo stop in attesa della completa guarigione del Molleggiato, non porti consiglio e cura.