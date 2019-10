Stefania Cigarini

Diritti al piacere del vino, senza perdere tempo in tecnicismi e birignao. Lo dice anche il sottotitolo del manuale breve Il metodo easywine: impara il vino in poche mosse. Lo conferma l'autrice, Cristiana Lauro: «Perché secondo me il vino va raccontato e non insegnato. Io ho imparato le basi leggendo dispense che parlavano un linguaggio semplicissimo. Poi ho fatto i corsi, ho avuto un maestro come Daniele Cernilli, ma le basi sono state quelle, semplici».

Una esigenza pop.

«Dica pure nazional popolare, non mi offendo. Lavorando nel mondo del vino, promuovendo incontri internazionali, sentivo l'esigenza di parlare a più persone possibili attraverso un linguaggio replicabile da tutti».

Ce l'ha con i super esperti che se la tirano?

«Gli enofighetti, enopazzoidi, enomostri, come li chiamo io? Sì (ride)».

Consigli veloci.

«Abbinare il vino al colore dominante del cibo: Fiorentina? Chianti; cacciucco?, rosé; carpaccio di pesce?, bianco. E dove sia possibile, abbinare sempre un vino locale».

Quanto conta essere bolognese nel suo mestiere?

«È fondamentale, siamo gaudenti di natura. La mia cultura del vino è iniziata in giro per osterie. Per lavoro frequento chef stellati, ma sono una che a casa fa le tagliatelle al ragù, innaffiate da un buon Sangiovese di Romagna».

Dei tortellini dell'accoglienza ripieni di pollo del vescovo di Bologna?

«Polemica inutile, i grandi chef reinterpretano qualsiasi cosa. Per me, inclusivo o popolare, va bene tutto, purché si mangi bene».

