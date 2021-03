Stefania Cigarini

Dieci romanzi, uno per ogni decennio del Novecento, dedicati a New York. Antonio Monda, direttore della Festa del Cinema di Roma, ha dato alle stampe l'ottavo libro della saga dedicata alla sua città di adozione.

«Perché la protagonista vera è New York. Ci vivo dal 1994, 27 anni, metà della mia vita. È una città aspra, dura, che ti sfida sempre, ma che può dare tanto».

Questo romanzo è ambientato negli anni Venti.

«E come gli altri sette mescola personaggi immaginari, i veri protagonisti del racconto, con personaggi reali. Il protagonista è Jack Singer, un giovane ragazzo ebreo che diventa l'assistente di Joseph Kennedy, padre di John e Bob, ed è inorridito e affascinato al tempo stesso dalla personalità di quest'uomo che è antisemita, omofobo, filonazista, contrabbandiere, amico di mafiosi, ma che è anche un uomo di genio».

Alla saga newyorkese mancano gli anni Dieci e Trenta...

«Sì, perché non scrivo in maniera cronologica. Adesso ho iniziato quello dedicato agli anni Trenta, avrà il titolo di un verso di una canzone di Bob Dylan, Black is the color, none is the number, nero è il colore, nessuno è il numero».

Che accoglienza hanno avuto, negli Stati Uniti, i suoi racconti da figlio adottivo su New York?

«Molto buona, pensavo che mi avrebbero preso per un pazzo che voleva raccontare New York agli americani. Invece il primo romanzo, L'indegno, pubblicato da una grande casa editrice che è Random House, ha avuto recensioni molto buone anche da parte di scrittori come Philip Roth. Ne sono stato onorato».

