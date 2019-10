Stefania Cigarini

Crocevia del teatro italiano, di buona parte di quello che sarebbe diventato il grande teatro contemporaneo è passato da Beat72, cantina-teatro in via Belli 72 creata da Ulisse Benedetti. In questa sede storica della cultura italiana undeground (per davvero, i locali di Beat72 erano sotto il livello del Tevere) sono passati nomi come Carmelo Bene, Leo de Berardinis, Memè Perlini, Giuliano Vasilicò, Il Carrozzone (poi Magazzini), Mario Martone, Ennio Fantastichini.

Tra i tanti protagonisti di questo universo di sperimentazione anche Giorgio Barberio Corsetti, Alessandra Vanzi e Marco Solari - ovvero La Gaia Scienza - che oggi alle 19 (ingresso libero) incontreranno Benedetti, per dialogare insieme e riscoprire una stagione unica della cultura. L'incontro - Odissea Beat - è uno dei tanti - che insieme ad eventi e mostre riunite sotto il nome di Rivolte 70 - celebra il ritorno inscena de La rivolta degli oggetti performata quarantatrè anni fa a via Belli dal trio Gaia Scienza. Il testo (fino al 3 novembre) torna a rivivere nel corpo-segno di tre giovani performer Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonio Santalena che riportano sul palcoscenico un riallestimento che è un incontro nel tempo fra epoche, corpi ed esperienze differenti in un incontro-scontro con l'universo poetico di Majakovskij.

«Questo lavoro per ognuno di noi ha costituito un punto di partenza importante, fondante raccontano Barberio Corsetti, Solari e Vanzi Oggi vogliamo creare le condizioni per trasmettere un'esperienza. Un passaggio di testimone, nel quale anche noi tre saremo presenti, interagendo in sovrapposizione o in contrappunto, in dialogo quindi con le nuove sensibilità». Info romaeuropa.net

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

