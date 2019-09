Stefania Cigarini

Corrado Formigli aprirà la nuova stagione di Piazzapulita, in onda da questa sera su La7, ospitando Carola Rackete, la capitana dell'imbarcazione Sea Watch 3 che - stipata di migranti - il 29 giugno è attraccata, non autorizzata, a Lamepdusa. «Ai leader di partito preferisco il racconto della verità - ha detto, commentando la scelta - I politici preferiscono le interviste al confronto, che è senz'altro meno comodo. Non considero fondamentale la loro presenza. Il nostro pubblico è interessato a sapere cosa raccontiamo, sono affezionati ai nostri esperti».

«Salvini? L'avevamo invitato alla puntata con Rackete, ma ci ha detto che non poteva venire» ha aggiunto riferendosi all'ex ministro dell'Interno e capo della Lega che a lungo si è opposto allo sbarco della Sea Watch.

Riguardo al neo leader di Italia viva, Matteo Renzi : «L'abbiamo invitato e anche lui non poteva. Speriamo che venga presto, ma speriamo soprattutto che l'ex premier riesca a vivacizzare la politica dei prossimi mesi, perché c'è il rischio di addormentarci». Ospite della prima puntata sarà anche Tito Boeri, ex presidente Inps, che parlerà di pensioni, quota 100 e conti pubblici. La novità, in redazione, è rappresentata da Carolina Orlandi, la ragazza che da anni combatte per scoprire la verità sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Mps, David Rossi, che era il marito di sua madre, Antonella Tognazzi.

riproduzione riservata ®

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA