Corpo del reato: non quello di Marlon Brando o di Maria Schneider, ma il film in sé, Ultimo tango a Parigi, pellicola di cui vennero salvate solo tre copie come prova agli atti della sentenza di condanna per offesa alla morale pubblica. Chissà se oggi Bernardo Bertolucci, autore di questo e di altri capolavori (venne censurato anche Novecento), sorriderebbe.

Allora - 1976 - per salvare il suo film si appellò, senza esito, al Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Dopo oltre quarantanni, ieri, il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato il decreto che abolisce definitivamente la censura cinematografica. Saranno i produttori o i distributori ad auto-classificare la pellicola. Alla Commissione ministeriale istituita ad hoc - presieduta da Alessandro Pajno, emerito del Consiglio di Stato - spetterà il compito di verificare la conformità della classificazione. Viene abolito quel sistema di controlli e interventi che consentiva ancora allo Stato di intervenire sulla libertà degli artisti ha spiegato Franceschini. Un sistema che impediva, di fatto, anche di accedere ai finanziamenti statali.

La nuova classificazione - in base al pubblico di destinazione - avrà un occhio di riguardo per i minori e per la dignità umana. Ovvero opere per tutti, opere non adatte ai minori di 6 anni, opere vietate ai minori di 14 anni (ma visibili a 12 anni compiuti insieme ad un genitore) e opere vietate ai minori di 18 (visibili a 16 compiuti, con genitore).

Dal dopoguerra in poi (ma la censura è nata nel 1914), su 34.433 opere, 725 non hanno superato il vaglio e 10.092 hanno dovuto accettare sostanziali tagli. Tra queste La spiaggia di Alberto Lattuada (1954), Totò e Carolina di Monicelli (1955), Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti (1960), Mamma Roma di Pier Paolo Pasolini (1962) censurato per quasi tutta la sua filmografia, Blow Up di Michelangelo Antonioni (1966).

