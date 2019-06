Stefania Cigarini

Con il vento in faccia per affrontare temi che, in mare, sono naturali: lo sport, la salvaguardia dell'ambiente, il lavoro di squadra, ovvero l'inclusione. La seconda edizione delle 100 Vele, presentata ieri, chiama a raccolta - sabato 23 - tutti i circoli velici del litorale romano per la regata dedicata alle piccole derive (percorso di 4 miglia) e alle imbarcazioni d'altura (9 miglia costiere) sul tratto di mare dal Porto di Roma al Canale dei Pescatori e la partenza - scenografica - davanti al Pontile. Parteciperà anche l'equipaggio Vele in Rosa, di donne che hanno superato malattie importanti, mentre ragazzi con disabilità saranno presenti in diverse crew. Di sport, inclusione e ambiente si parlerà anche in terraferma, sabato 22 giugno, con tre incontri al Porto di Roma: Vela uno sport per tutti (ore 11), Vela passione da marinai (ore 12) con il vincitore dello scorso anno, Tullio Picciolini, Vela e Ambiente (17,30). L'evento è aperto a tutti info e iscrizioni CS Yacht Club ufficio@csyachtclub.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

