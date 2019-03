Stefania Cigarini

Che sarà di Gabriele Pignotta chiuso in una Toilet? Niente paura, basterà andare al teatro Sette, dal 2 aprile, per ridere, ridere ancora, interrogarsi sul presente e (un po') anche sul futuro. E di nuovo ridere.

Descritto bene?

«Il nome dice tutto. Un uomo resta chiuso nel bagno di un autogrill, forse in disuso. Il gps del cellulare non funziona e lui non ricorda bene dove sta, perché è arrivato lì nel bel mezzo di una telefonata di lavoro».

Metafora della nostra società?

«Sì, come sotto-testo invisibile, perché è chiaro che ad un certo punto sarà anche l'inconscio del protagonista a restare intrappolato, e a farsi domande importanti sulla vita».

Risate e suspence?

«Mescolate insieme, certo. Prevalgono le risate, però, perché non sapendo come farsi localizzare, il nostro Flavio Bretagna - così si chiama - inizia ad affidarsi ai numeri di telefono scritti sulla porta della toilet».

Chissà che fauna!

«Scambisti, sadomaso e altre improbabili figure che hanno tracciato messaggi per tutt'altro scopo che salvare una persona».

Progetti?

«Un altro film fantasy, dopo Ötzi e il mistero del tempo, che ha vinto il festival di Giffoni. Non posso svelare molto, ma sarà un bel mix tra The family man e Io & Marley. E diversi progetti teatrali che porto avanti parallelamente. È impegnativo, ma mi diverto».

Di cosa vai più fiero?

«Dei primi lavori, di ciò che ha dato il via ad un percorso. Una notte bianca, quindici anni fa, la mia prima commedia compiuta, che guarda caso era la storia di due persone che restavano chiuse in un ascensore. E il primo film, Ti sposo ma non troppo, con Vanessa Incontrada».

Sei romano, cosa significa?

«Stare ore nel traffico o andare in moto (ride). Abito a Trastevere, la romanità l'ho voluta. Roma è il posto dove confluisce il mondo intero. E un punto di osservazione caotico, ma affascinante, unito a straordinaria bellezza».

Con chi vorresti lavorare?

«In genere sono io a dare il via al lavoro, a fare i cast. Mi piacerebbe, però, confrontarmi con i grandi veri, Matteo Garrone e Paolo Sorrentino, anche per scrivere qualcosa con loro».

