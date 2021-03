Stefania Cigarini

Cercava vermi, ha trovato un tesoro. Siddak Sing Jhamat, detto Sid, 6 anni, scavando nel giardino di casa ha scoperto un fossile di 488 milioni di anni fa. È accaduto in Gran Bretagna, a Walsall (West Midlands) a nord di Birmingham e la BBC ne ha dato notizia ieri. «Stavo scavando in giardino alla ricerca di vermi, piccoli pezzi di ceramica o frammenti di mattoni - ha spiegato ai media, eccitatissimo, il ragazzino con l'insolito hobby - Ad un certo punto ho trovato questa specie di roccia che sembrava un piccolo corno. Ho pensato che potesse essere un dente o un artiglio, o un piccolo corno appunto. Invece era un pezzo di corallo antichissimo». A scoprirlo con certezza è stato il padre di Sid, Vish Singh, che ha chiesto aiuto ad un gruppo Facebook di appassionati di fossili. Da dove è arrivato il verdetto: una scoperta sensazionale, il reperto trovato da Sid - utilizzando gli attrezzi del kit di scavo che aveva ricevuto in regalo dai genitori a Natale - è un Horn Coral o Corallo Rugosa risalente a circa 251-488 milioni di anni fa, era Paleozoica. Singh senior, ancor più entusiasta del figlio, ha spiegato: «In quell'era l'Inghilterra era parte dell'ammasso di continenti chiamato Pangea, ed era interamente sott'acqua».

Il giardino dei Singh continua intanto a fornire sorprese. Nei giorni successivi alla prima scoperta Sid ha ampliato l'area di scavo intorno al Corallo Rugosa, ritrovando un blocco di sabbia rappresa nel quale erano incastonati i fossili di diversi piccoli molluschi, di conchiglie marine e di alcuni crinoidi: «Piccoli organismi della forma di un tentacolo di calamaro, davvero una cosa preistorica». Gli studiosi hanno iniziato ad interrogarsi sulla scoperta. L'area di Walsall non è nota per i fossili come, per esempio, la cosiddetta Costa Giurassica a sud del Paese. I Singh, nel giardino di casa, hanno notato solo una insolita quantità di argilla.

«Moltissime persone ci hanno espresso la loro meraviglia per aver fatto un ritrovamento così eccezionale nel cortile di casa», ma ora la famiglia di Sid spera che il museo di geologia dell'università di Birmingham si interessi la scoperta del loro bambino.

