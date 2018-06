Stazione Trastevere, stop alle auto

Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In commissione il progetto di riqualificazione di piazzale Flavio Biondo (Trastevere FS). Dal prossimo anno addio ad auto private e intralcio al Tpl. Solo bus, tram, taxi, sharing, bici.«Insieme ad RFI - fanno sapere dal Campidoglio - Roma Servizi per La Mobilità, Municipio XII, Atac e Sovrintendenza abbiamo portato avanti il progetto che modifica radicalmente piazzale Flavio Biondo, l'area antistante la stazioneTrastevere FS che oggi è un insieme disordinato di auto, riqualificandola. Obiettivo è chiudere il progetto definitivo e aprire la conferenza dei servizi entro l'estate, cosi da terminare il progetto esecutivo e bandire la gara per i lavori entro la fine dell'anno. Al momento le alternative di progetto sono due, nei prossimi giorni affineremo gli elaborati e prenderemo una decisione finale».