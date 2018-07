STAZIONE TERMINI

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleÈ pronta la balconata sui binari della stazione centrale di Roma: quasi 6.000 mq dedicati a servizi, shopping e ristoro, di cui l'ultima metà è stata inaugurata ieri. La Terrazza Termini', in vetro e acciaio, è stata presentata dalla sindaca Virginia Raggi, insieme a Claudia Cattani presidente Rfi, Silvio Gizzi ad di Grandi Stazioni Rail e Alberto Baldan ad Grandi Stazione Retail. Con le nuove aperture commerciali, Termini - frequentata quotidianamente da oltre 450 mila persone - arriva a 133 punti vendita e 2 mila addetti occupati.Questi i numeri che ruotano attorno alla terrazza: 8 ascensori, 4 scale mobili, 2 gruppi di scale fisse, impianti audio e video di ultima generazione per l'informazione ai viaggiatori, sistemi antincendio e 44 telecamere. Il tutto per un investimento economico di circa 32 milioni di euro. L'area è fornita di servizi di accoglienza, sedute, tavoli, Wi-Fi free, punti ristoro, un pianoforte a disposizione dei musicisti di passaggio. «Un punto di incontro a dispozione della città», l'ha definito Raggi annunciando al contempo la volontà di riqualificare piazza dei Cinquecento. «È un progetto ancora in corso, al quale stiamo lavorando con le varie società del gruppo Rfi. Sarà un modo per collegare la stazione al resto della città, in particolare alle Terme di Diocleziano e a Palazzo Massimo», ha detto la sindaca. «Quest'opera si si colloca nell'ambito del programma di interventi di ammodernamento che interessa i 13 maggiori scali ferroviari del Paese», le parole di Gizzi.Baldan, invece, ha colto l'occasione per sottolineare il picco di transiti raggiunto a Termini il 12 luglio: 610 mila persone, il 27% dei quali stranieri.Nel frattempo il Campidoglio punta a rafforzare la cura del ferro in città. E lo fa con un'intesa che sarà siglata a breve con Reti Ferroviarie Italiane e Fs Sistemi Urbani. Tra gli obiettivi: la chiusura dell'anello ferroviario di Roma Nord (con il raddoppio della tratta esistente Valle Aurelia-Vigna Clara) eil nodo di scambio Pigneto. Una cabina di regia si occuperà di risolvere di volta in volta tutte le eventuali criticità dei progetti redigendo report semestrali.