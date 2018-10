STAZIONE SOCIAL

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleApre a Roma, nel cuore della stazione Termini, Binario F, il laboratorio di Facebook dedicato alla formazione e alla digitalizzazione, aperto a cittadini, scuola, imprese e istituzioni. Obiettivo ambizioso: formare 97 mila persone, anche online, entro il 2019. All'inaugurazione, che si è tenuta ieri, hanno partecipato rappresentanti di Governo, Regione e Comune: il ministro Gian Marco Centinaio, la sindaca di Roma Virginia Raggi, l'assessore regionale Gian Paolo Manzella.«Nel nostro Paese, nonostante il mercato digitale mostri segnali di crescita, c'è ancora molto da fare nell'ottica del miglioramento della formazione delle risorse. Il 70% delle pmi in Italia pensa infatti che, in fase di assunzione, le competenze digitali siano più importanti della scuola frequentata, e si stima che siano 280.000 le posizioni specializzate che da qui a cinque anni rimarranno scoperte», ha spiegato Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia.Il progetto, ospitato presso l'Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs alla stazione Termini prevede corsi di formazione gratuiti e aperti a tutti per «creare una comunità». Possibile anche proporre programmi da svolgere nel centro. «Abbiamo investito diversi milioni di euro in linea con gli obiettivi europei», ha sottolineato Laura Bonocini, Head of Public Policy di Facebook Italia.«Le tecnologie servono alla crescita del paese e al turismo», ha ricordato Centinaio. Per Virginia Raggi «c'è tutta una parte sconosciuta che sta arrivando sulla scena di Roma, ovvero il digitale. Con binario F possiamo dire di essere entrati con tutti e due i piedi in questa nuova era». Soddisfatto anche il governatore Nicola Zingaretti: «In questo momento storico, in cui i social network si sono, in certa misura, sostituiti ai tradizionali luoghi di incontro fisici, inaugurare questo posto, ben distinto, riconoscibile, mostra quanto sia irrinunciabile l'incontro fra persone».