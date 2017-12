Mercoledì 20 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stavolta Catena Fiorello sceglie la fiaba. «Una fiaba adulta il mio Un amore fra le stelle: un lavoro difficile rendere questo libro non elementare per attrarre il pubblico adulto, ma con un linguaggio che possano cogliere pienamente anche i bambini», Catena a Leggo racconta qualcosa della sua ultima fatica per Baldini&Castoldi. «Babbo Natale e la Befana s'incontrano fortuitamente, si annusano, cominciamo a collaborare: raccontiamo una storia di allenaza tra uomo e donna nei tempi in cui sembra di vivere una guerra tra i sessi. Andiamo nel backstage del mito di queste due figure di grandi altruisti, che non hanno paura a vivere soli». Un racconto natalizio: ma com'è il Natale a casa Fiorello? «Mia madre cucina salutista e va bene a Rosario, Beppe e me». Aspettando Babbo Natale e la Befana.(Al.Mo.)