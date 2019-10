«Stava usando il cellulare mentre guidava»

Secondo alcuni passeggeri l'autista dell'autobus della linea 301 sarebbe stato distratto dal cellulare al momento del frontale con l'albero. «Subito prima dell'impatto abbiamo sentito alcune persone che si lamentavano del fatto che l'autista sarebbe stato distratto dal telefonino che aveva in mano». Ha raccontato al Corriere della Sera un passeggero di nazionalità filippina. Gli inquirenti, che hanno sequestrato il cellulare, stanno infatti indagando per capire se l'uomo stesse telefonando o scrivendo dei messaggi. Per altri, come per la giovane Anna, si è trattato di una frazione di secondo: «Non so cosa sia accaduto, se l'autista ha avuto un colpo di sonno o se l'autobus è scivolato sulla strada bagnata. All'inizio - dice - abbiamo anche pensato che ci fosse crollato addosso un albero invece era il bus che era andato addosso alla pianta». (S. Pier.)

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

