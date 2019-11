Mario Fabbroni

Italia in stato di calamità. Da Nord a Sud, il maltempo ha già causato ovunque danni, distruzione e morte.

Nuvole nere, raffiche di vento, onde gigantesche e mare in burrasca, nevicate abbondanti anche a quote basse, tempeste di fulmini, fiumi esondati, alberi caduti, migliaia di persone evacuate, acqua alta a Venezia e Chioggia, fango e slavine che trascinano via centri abitati, crolli e ponti chiusi, strade impraticabili, ferrovie a singhiozzo, black out lunghi ore, scuole chiuse: eventi impressionanti che non accennano di diminuire di intensità, anzi.

ALTA TENSIONE. Il confine con l'Austria è stato irraggiungibile per quasi tutta la domenica dopo la chiusura in entrambi i sensi di marcia dell'autostrada del Brennero a causa di un cavo elettrico dell'alta tensione tranciato dal maltempo.

SLAVINA IN VAL MARTELLO. Alle 8.50 di ieri una valanga ha invaso il paese di Martello costringendo ad evacuare 70 persone. In tutto l'Alto Adige si sono contati 883 interventi di soccorso, ancora senza elettricità circa 2.400 utenze.

FULMINE SU UN CAMPO DI CALCIO. Tragedia sfiorata nel Salernitano, a Battipaglia, dove due 15enni sono finiti all'ospedale per un fulmine caduto sul campo dove si stava disputando la partita tra Battipaglia calcio e Pasquale Foggia Academy per il campionato regionale under 16.

ONDATE DI PIENA. L'Arno è stato il sorvegliato speciale della domenica. Esondato in almeno sei punti, il fiume ha fatto prima tremare Firenze e poi Pisa ed Empoli. Tre persone e una bambina sono state salvate con il verricello da un elicottero nel senese, mentre per tre uomini e otto cani è stata fatta una cordata e sono stati recuperati da personale dei vigili del fuoco a terra. Ferrara ha atteso in serata la piena del Reno, a Roma il Tevere non dovrebbe rompere gli argini ma sono state chiuse le banchine. Evacuate 23 famiglie a Barberino Tavarnelle e 500 persone a Cecina (Livorno) per esondazioni.

SOS ISCHIA. Nubifragi nel Casertano (le saranno chiuse). Bomba d'acqua a Napoli. L'isola di Ischia vuole lo stato di calamità, con la spiaggia dei Maronti divorata dalle mareggiate.

PERICOLO ALBERI. Vicino alla Capitale un albero è caduto ad Albano Laziale, ferendo seriamente un automobilista. Oltre 200 gli interventi del vigili del Fuoco.

Lunedì 18 Novembre 2019, 05:01

