Stato d'emergenza, si va verso la proroga

Lo Stato d'emergenza potrebbe allungarsi oltre il 31 dicembre. Perché la curva dei contagi continua a crescere. Nel giro di tre settimane il numero dei positivi è raddoppiato. L'aumento medio è di circa 1,35 casi al giorno, pari al 35% in più rispetto alla settimana precedente: numeri simili a quelli di settembre e ottobre di un anno fa, quando l'Italia scopriva le zone a colorì e il semi-lockdown. Ieri ci sono stati altri venti morti, e sono aumentati i ricoveri sia nei reparti Covid ordinari (2863 in 24 ore, 109 in più rispetto al giorno prima) sia nelle terapie intensive (364, 22 in più). Il tasso di positività è salito in 24 ore dall'1,3% di domenica all'1,9% di ieri.

Dati alla mano, l'esegutivo sta pensando ad una proroga del Green pass, almeno fino a marzo e, contestualmente, all'estensione dello Stato di emergenza, con il quale confermare struttura commissariale, protocolli di sicurezza, come distanziamento e mascherine, smart working e tutte quelle norme e agevolazioni collegate all'emergenza pandemia. «Ci baseremo sull'evidenza scientifica - aveva anticipato domenica il ministro della Salute Speranza - se sarà necessario prorogare lo Stato d'emergenza, lo faremo senza timore».



