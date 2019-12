Statali, più soldi e assunzioni ma con le vecchie graduatorie

Alessandra Severini

Buone notizie per gli statali. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri ha annunciato che il governo stanzierà altri 200 milioni di euro per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, portando le risorse totali destinate agli aumenti in busta paga a 3,4 miliardi di euro per il triennio. Per i sindacati ancora troppo poco, ma l'aumento medio dello stipendio mensile dovrebbe ammontare a circa 95 euro lordi.

Confermato in legge di Bilancio anche l'allungamento della vita delle graduatorie dei concorsi pubblici: quelle che si sono formate negli anni che vanno dal 2012 al 2017 potranno restare in piedi fino a tutto settembre 2020. Gli elenchi 2018-2019 rimarranno validi per 3 anni. Dal 2020 però gli elenchi non potranno essere utilizzati per più di un biennio.

Oltre alla manovra di bilancio, che continua ad essere limata dai lavori in commissione, altre misure che riguardano gli statali vengono dal cosiddetto mille proroghe, il tradizionale decreto legge che proroga numerose scadenze. Il decreto con tutta probabilità però non entrerà nella manovra di bilancio sotto forma di emendamento. Nel testo c'è la proroga di un anno (dal 2020 al 2021) del termine per le stabilizzazioni dei precari impiegati nell'amministrazione pubblica. Tra le tante misure previste c'è poi la proroga del bonus verde che prevede una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute negli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici condominiali. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, e quindi la detrazione massima è di 1.800 euro.

Le tensioni in maggioranza hanno portato anche ad uno slittamento delle norme sulle intercettazioni volute dall'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. Dovevano entrare in vigore il 31 dicembre 2019, lo faranno (forse) il 30 giugno 2020. Per la riforma è il quarto rinvio. Vengono rinviate di altri sei mesi anche le norme sulla class action che sarebbero dovute entrare in vigore ad aprile

Si aspetterà il 30 giugno 2020 anche per far scattare il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni potranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma pagoPa.

riproduzione riservata ®

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA