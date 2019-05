Statali digitali, piano da 7 miliardi «Servono 250 mila assunzioni»

Mario Fabbroni

«Ho convissuto con 19 governi diversi, ma mai come stavolta la Pubblica Amministrazione ha l'occasione storica di cambiare definitivamente volto e mission».

Carlo Mochi Sismondi, quasi 67 primavere, guida infatti da 30 anni il Forum PA, agenzia indipendente che offre consulenza a tutte le amministrazioni pubbliche. Forse nessuno come lui conosce pregi e difetti di strutture, impiegati e dirigenti dello Stato.

Perché l'occasione sarebbe storica?

«Perché il governo gialloverde ha fondi e piano strategico per rivoltare la PA come un calzino».

Una grande responsabilità per il ministro Giulia Bongiorno...

«Certo. Per la prima volta ci sono tanti soldi da spendere. Oltre 7 miliardi fino al 2020 per fare vera innovazione».

Partendo dalle impronte digitali anti furbetti?

«I furbetti per me sono mascalzoni. Ma è bene non confondere la produttività con la presenza in ufficio. Timbrare il cartellino non vuol dire essere efficienti».

Mi dica tre cose da cambiare assolutamente, allora...

«Troppe riforme tentate a mai davvero applicate, ci sono continui stop and go che creano confusione e sovrapposizione di norme».

Poi?

«Abbiamo sprecato l'occasione della prima digitalizzazione. C'è stato solo il passaggio dal cartaceo all'online, ma questo non significa far diventare più intelligenti i processi. Se un documento era inutile prima, lo è anche se viene richiesto via web».

Terzo punto negativo per la PA?

«Aver dato poca attenzione alle persone. La riforma Brunetta era una buona legge, ma se chiami gli statali fannulloni non si favorisce lo spirito di collaborazione. Finora la PA non è stata un gran datore di lavoro».

Tre aspetti positivi?

«Sta cambiando la mentalità. Il dirigente bravo prima pensava a far girare bene le pratiche, ora punta al loro esito. A migliorare la qualità della vita dei cittadini. Poi ci sono i fondi da spendere ma stavolta seguendo il Piano strategico triennale approvato a marzo. Per trasformare realmente i processi burocratici».

Serve anche cambiare l'età dei dipendenti?

«Nel 2019, tra Quota 100 e legge Fornero, andranno via 250 mila persone. La PA dovrà assumerne altrettante: spero non seguendo le vecchie piante organiche ma prendendo personale bravo, qualificato e con la mentalità digitale».

