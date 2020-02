Statali, aumento di 100 euro al mese

Con l'ultima manovra, l'aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici, per la tornata contrattuale 2019-2021, arriva al 3,7% che per il complesso della Pubblica amministrazione (3,3 milioni di lavoratori) significa una stanziamento totale a regime di 6 miliardi di euro, equivalenti a un rialzo medio in busta paga di circa 100 euro lordi mensili a testa. È quanto stima l'Aran, in occasione della presentazione del Rapporto semestrale sulle retribuzioni.

L'Aran, l'Agenzia che segue in rappresentanza del governo la contrattazione nella P.a, ricorda come con la legge di Bilancio per il 2020 le risorse appostate sul rinnovo sforino i 3,4 miliardi. Ma in manovra compaiono solo gli stanziamenti per gli incrementi dei settori statali, dai ministeri alla scuola. Al resto, enti locali e sanità, devono provvedere Comuni e Regioni con i loro budget. Ecco che l'ammontare complessivo necessario ad alimentare la tornata contrattuale 2019-2021, sommando tutto, anche le disponibilità per le forze dell'ordine, è di 6 miliardi di euro.

Nuove risorse anche per la scuola. Per ridurre il sovraffollamento nelle aule scolastiche e incrementare il numero di docenti, un emendamento al decreto Milleproroghe stanzia 6,3 milioni di euro nel 2020, 25,4 milioni nel 2021 e 23,9 milioni annui dal 2022. Dovranno servire - fanno sapere i 5 Stelle - a dotare le scuole secondarie di secondo grado di nuovi docenti al fine di garantire una didattica adeguata, soprattutto nelle classi che hanno studenti con disabilità. Le risorse saranno ripartite su base regionale, tenendo conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 alunni, ridotti a 20 in presenza di studenti con grave disabilità certificata.

Secondo Vito De Filippo, deputato di Italia Viva, invece «la nostra modifica rende possibile lo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi, permettendo l'assunzione di circa 500 dirigenti scolastici.

