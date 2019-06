Stasera la festa di Giochi Senza Barriere

ROMA - «Siamo tutti stranamente normali». È questo lo slogan della prossima edizione dei Giochi Senza Barriere, l'evento a scopo benefico all'insegna dell'integrazione e della promozione dello sport paralimpico, ideato nove anni fa dall'Associazione art4sport Onlus (www.art4sport.org) fondata dalla campionessa sportiva Bebe Vio insieme alla famiglia, previsto per questa sera, a partire dalle ore 20.30, presso lo Stadio dei Marmi di Roma.

Tanti gli ospiti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo che prenderanno parte alla serata, presentata dal Trio Medusa: Luciana Littizzetto, Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo, Frank Matano, Biondo, Giusy Ferreri, Matt&Bise, Martina Colombari, Giorgio Pasotti, Valentina Vernia e Rudy Zerbi, Awed, Giovanni Bruno, Danilo da Fiumicino, Giuseppe Maggio, Nicola Rizzoli e Stefania Spampinato. Tra gli sportivi, oltre a Bebe Vio, Kristian Ghedina, Oney Tapia, Carlo Molfetta, Fabio Borini, Ian Mckinley, Marco Mordente, Radja Nainggolan, Martin Castrogiovanni e Mirco Scarantino.

Sono otto le squadre, provenienti da Milano, Treviso, Livorno, Fano, Assisi, Roma, Oristano e da New York pronte a scendere nell'Arena per sfidarsi, composte da adulti e bambini, disabili e normodotati. Le varie gare in programma saranno ispirate al tema del Il Mondo delle Meraviglie per esaltare l'unicità del mondo paralimpico e la bellezza della diversità, oltre allo stupore e alla meraviglia che prova chi si apre ad esso senza preclusioni o pregiudizi. L'evento avrà l'appoggio di due Comitati sportivi italiani, il Cip, con il Presidente Luca Pancalli, e il Coni, con il Presidente Giovanni Malagò.

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

