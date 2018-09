Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Carlo Ancelotti non ha paura della scaramanzia e lo dice apertamente: «Sono stato qui in Coppa due volte col Milan, ed è andata bene. Se non c'è due senza tre, siamo a posto». Stasera in campo oltre all'Inter c'è il Napoli a Belgrado con la Stella Rossa. Gli azzurri fanno l'esordio in Champions con un tecnico vincente ed esperto. «Ci manca un po' di esperienza ma la squadra vuole essere competitiva in questa coppa. Abbiamo entusiasmo e voglia di giocarla al meglio».Sulla partita Ancelotti chiarisce: «Non ho ancora deciso la formazione, devo osservare bene chi ha giocato sabato, perché abbiamo bisogno di una squadra fresca, visto che domani i ritmi saranno alti. Insigne? Ha dimostrato che può giocare in vari ruoli». Resta la sfida con la Stella Rossa che torna in Champions dopo anni. Il Marakana sarà una bolgia. (M.Lob.)