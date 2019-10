Stasera c'è Balotelli contro la sua Inter

ROMA - E' già tempo di serie A. Settimana di turno infrasettimanale in campionato e già oggi il programma prevede due partite della decima giornata del girone di andata, con altre sette partite domani e una giovedì. Alle 19 in campo il Parma, fresco protagonista del clamoroso 2-2 del Meazza; alle 21 in campo proprio l'Inter che è di scena a Brescia. Una partita particolare, non solo perché derby lombardo, ma perché per la prima volta Mario Balotelli affronterà la sua ex squadra. Avrà sicuramente voglia di rivincita, ma anche l'Inter di Conte non potrà certo rallentare di nuovo. Domani, infatti, la Juve è favoritissima in casa con il Genoa, così come il Napoli (alle 19) deve vincere a tutti i costi con l'Atalanta al San Paolo, la squadra più in forma del campionato e, sopratutto, quella con il miglior attacco (28 gol). Sarà la sfida clou della decima giornata.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

