«Starà nei cieli a guidare la sua Volante», Renzo Arbore ricorda così, con immensa commozione, l'amico di una vita Alfredo Cerruti tra gli autori di Indietro Tutta! e di uno dei più fortunati tormentoni della tv degli anni Ottanta (Volante uno a Volante due ...). Produttore discografico, attore, autore televisivo, Cerruti è stato protagonista di una delle più grandi stagioni della televisione e della musica italiana. Per sette anni fidanzato con Mina, Bigazzi è stato anche fondatore e voce degli Squallor, il gruppo creato nel 1971 con Daniele Pace, Totò Savio e Elio Gariboldi (a settembre è uscita la ristampa in vinile Picture disc dell'album cult Pompa). Cerruti aveva 78 anni (era nato a Napoli il 28 giugno 1942). A dare notizia della scomparsa, ieri, è stato il suo manager, Dino Vitola, su Facebook: «Alfredone non c'è più, è in cielo».

